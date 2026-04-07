Україна
Из-за атак на Днепропетровщину погиб ребенок, есть пострадавшие

Из-за атак на Днепропетровщину погиб ребенок, есть пострадавшие

Дата публикации 7 апреля 2026 08:03
Из-за атак на Днепропетровщину погиб ребенок, есть пострадавшие
Спасатель на месте удара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Днепропетровскую область. В результате атак за прошедшие сутки, 6 апреля, погиб ребенок и еще семь человек пострадали. Зафиксированы многочисленные разрушения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Как отмечают в ОВА, более десяти раз за сутки оккупанты атаковали четыре района Днепропетровской области. Били ударными беспилотниками.

Из-за обстрелов в Покровской громаде Синельниковского района вспыхнул пожар. Горел частный дом. Еще три дома, а также автомобиль повреждены. В результате ударов РФ есть пострадавшие.

Наслідки атак РФ по Дніпропетровщині за добу, 6 квітня
Сообщение начальника ОВА. Фото: скриншот

Пять человек получили ранения. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы. Их состояние — средней тяжести. Из-за обстрела погиб 11-летний мальчик.

Кроме того, оккупанты атаковали Павлоград и Богдановскую громаду. Из-за ударов РФ произошел пожар. Повреждены административное здание и линии электропередач. Известно о двух пострадавших — мужчины в возрасте 52 и 66 лет. Они госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

В Апостолово повреждена инфраструктура. На Никопольщине под атаками РФ оказался райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждены админздание, частный дом и автомобили.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее оккупанты атаковали Никополь дронами. В результате обстрела погибли пять человек. Еще 19 местных жителей получили ранения.

Также мы рассказывали о том, что российские оккупанты также атаковали жилой сектор в Сумах. По городу выпустили ударные беспилотники. В результате атаки вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
