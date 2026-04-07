Удар по маршрутці у Нікополі: Зеленський відреагував на атаку РФ
Дата публікації: 7 квітня 2026 13:44
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Російські війська 7 квітня атакували fpv-дроном маршрутку у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Президент України Володимир Зеленський.
Реакція Зеленського на обстріл Нікополя 7 квітня
"Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — сказав президент.
Новина доповнюється...
