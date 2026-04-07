Удар по маршрутке в Никополе: Зеленский отреагировал на атаку РФ

Владимир Зеленский.

Российские войска 7 апреля атаковали fpv-дроном маршрутку в Никополе Днепропетровской области. В результате этого погибли четыре человека, еще 16 получили ранения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на обстрел Никополя 7 апреля

"Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сказал президент.

Полиция на месте обстрела в Никополе. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Никополю. Фото: Нацполиция

Эвакуация раненого в Никополе. Фото: ГСЧС

Медики и спасатели оказывают помощь раненым. Фото: ГСЧС

Последствия удара по маршратке в Никополе. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что россияне продолжают целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и граждан у линии фронта. Так, он напомнил удар по никопольскому рынку, в результате которого погибли пять человек, а еще 28 — получили ранения.

Также глава государства отметил, что россияне устраивают постоянные "сафари" на людей в Херсоне. Там каждый день есть жертвы. Несмотря на это Владимир Зеленский отметил, что значительную часть дронов все же удается сбивать. Он считает, что "диким", когда ежедневно РФ терроризирует мирных людей, а против нее блокируют новые санкции.

"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их надо останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем вместе, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!" — подытожил президент.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне ударили по маршрутке в Никополе утром 7 апреля. Враг атаковал автобус в центре города, когда он подъезжал к остановке.

По состоянию на сейчас известно о 16 раненых. Медики госпитализировали восемь человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии.