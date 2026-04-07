Росіяни тричі за тиждень атакували рятувальників на Сумщині

Росіяни тричі за тиждень атакували рятувальників на Сумщині

Дата публікації: 7 квітня 2026 19:59
Росіяни тричі за тиждень атакували рятувальників на Сумщині
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська постійно завдають ударів по українських рятувальних, які ліквідують наслідки атак. Лише минулого зафіксовано три таких випадки у Сумській області. Так, місцевий підрозділ розбито вщент, а пожежне депо разом із технікою повністю вигоріло.

Про це розповів речник ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрілка у коментарі для Новини.LIVE

Удари по рятувальниках на Сумщині

Стрілка розповів, що підрозділам ДСНС на Сумщині допомагають рятувальники з різних частин України. Тому в технічному плані та в плані особового складу вони швидко реагують на виклики про обстріли.

"Єдина і головна проблема в тому, що росіяни постійно б'ють по рятувальниках. За минулий тиждень у нас було три випадки лише у Сумській області", — сказав речник ДСНС. 

Він зазначив, якщо в обласному центрі та Тростянці ворог пошкодив спецтранспорт, то у прикордонній Зноб-Новгородській громаді наслідки виявилися фатальними для інфраструктури — місцевий підрозділ розбито вщент, а пожежне депо разом із технікою повністю вигоріло.

"Перша задача — це зберегти особовий склад, зберегти техніку. Постійно ми міняємо алгоритми безпекові для того, аби не було жертв", — наголосив Олег Стрілка. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 квітня РФ атакувала склади Star Brands у Павлограді. За цей рік це вже третя атака РФ на компанію. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Крім того, росіяни двічі за день вдарили по автобусу на Нікопольщині. Внаслідок цього п'ятеро людей отримали поранення.

ДСНС Сумська область обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
