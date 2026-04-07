Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Третя атака за рік: РФ атакувала склади снеків у Павлограді

Третя атака за рік: РФ атакувала склади снеків у Павлограді

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 16:08
Наслідки удару по складах Star Brands. Фото: facebook/StarBrandsofficial

Російські війська у ніч проти 7 квітня завдали удару по складах продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області. Ворог атакував ударними дронами. За цей рік це вже третя атака РФ на компанію.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в пресслужбі Star Brands. 

Удар по складах Star Brands у Павлограді

У пресслужбі розповіли, що влучання дронів трапилися близько 02:20. По складу Star Brands поцілили два ворожі "шахеди". Всьго у районі було п'ять БПЛА з яких три було збито.

Обстріл Павлограда 7 квітня
Наслідки обстрілу Павлограду. Фото: facebook/StarBrandsofficial
Атака на Павлоград 7 квітня
Пошкодження складу після обстрілів Палограда. Фото: facebook/StarBrandsofficial

"В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Але головне — наші люди живі. Ця ніч могла стати трагічною, якби не професіоналізм ДСНС та підготовка нашої команди, що перебувала в укритті під час тривоги. Рятувальники зробили все можливе, евакуювали співробітників та розпочали гасіння пожежі. Наразі стан співробітників задовільний, вони у безпеці", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі пожежу вже ліквідували. За попередньою інформацією, постраждало близько 5,5 тис кв.м території складського комплексу. Також ведеться оцінка матеріальних збитків втрати сировини та готової продукції, що зберігалися на складі. 

Читайте також:

"Ми безмежно вдячні рятувальникам за мужність та врятовані життя. Матеріальні втрати — це виклик, але люди — наш головний пріоритет. Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: ми впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб наші партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", — коментує керівництво Snack Production.

Зазначимо, що це вже третя атака РФ на компанію. Вперше ворог вдарив у головний склад готової продукції компанії в Синельниківському районі Дніпропетровщини у квітні 2025 року

Вже в листопаді 2025 року росіяни атакували складський комплекс у Павлограді, що призвело до втрати 11 000 кв. метрів площ.

Як повідомляє Новини.LIVE, 7 квітня росіяни двічі за день атакували рейсові автобуси у Дніпропетровській області. Вперше ворог вдарив по маршрутці у Нікополі, а другий раз обстріляв автобус у Нікопольському районі

Крім того, армія РФ масовано обстріляла Херсон. Сьогодні окупанти безперервно били по Корабельному районі міста протягом майже пів години. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

обстріли війна в Україні Павлоград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації