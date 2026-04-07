Третя атака за рік: РФ атакувала склади снеків у Павлограді

Наслідки удару по складах Star Brands. Фото: facebook/StarBrandsofficial

Російські війська у ніч проти 7 квітня завдали удару по складах продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області. Ворог атакував ударними дронами. За цей рік це вже третя атака РФ на компанію.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в пресслужбі Star Brands.

Удар по складах Star Brands у Павлограді

У пресслужбі розповіли, що влучання дронів трапилися близько 02:20. По складу Star Brands поцілили два ворожі "шахеди". Всьго у районі було п'ять БПЛА з яких три було збито.

Наслідки обстрілу Павлограду. Фото: facebook/StarBrandsofficial

Пошкодження складу після обстрілів Палограда. Фото: facebook/StarBrandsofficial

"В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Але головне — наші люди живі. Ця ніч могла стати трагічною, якби не професіоналізм ДСНС та підготовка нашої команди, що перебувала в укритті під час тривоги. Рятувальники зробили все можливе, евакуювали співробітників та розпочали гасіння пожежі. Наразі стан співробітників задовільний, вони у безпеці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі пожежу вже ліквідували. За попередньою інформацією, постраждало близько 5,5 тис кв.м території складського комплексу. Також ведеться оцінка матеріальних збитків втрати сировини та готової продукції, що зберігалися на складі.

Читайте також:

"Ми безмежно вдячні рятувальникам за мужність та врятовані життя. Матеріальні втрати — це виклик, але люди — наш головний пріоритет. Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: ми впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб наші партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", — коментує керівництво Snack Production.

Зазначимо, що це вже третя атака РФ на компанію. Вперше ворог вдарив у головний склад готової продукції компанії в Синельниківському районі Дніпропетровщини у квітні 2025 року.

Вже в листопаді 2025 року росіяни атакували складський комплекс у Павлограді, що призвело до втрати 11 000 кв. метрів площ.

Як повідомляє Новини.LIVE, 7 квітня росіяни двічі за день атакували рейсові автобуси у Дніпропетровській області. Вперше ворог вдарив по маршрутці у Нікополі, а другий раз обстріляв автобус у Нікопольському районі.

Крім того, армія РФ масовано обстріляла Херсон. Сьогодні окупанти безперервно били по Корабельному районі міста протягом майже пів години. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.