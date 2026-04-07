Росія масовано обстріляла Херсон: загинули троє людей

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія масовано обстріляла Херсон: загинуло троє людей

Росія масовано обстріляла Херсон: загинуло троє людей

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 14:29
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: кадр з відео

Російські окупанти обстріляли Херсон. У вівторок, 7 квітня, РФ безперервно била по Корабельному районі міста протягом майже пів години. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Наслідки атаки на Херсон 7 квітня

Росіяни вкрили вогнем житлову забудову Корабельного району Херсона близько 10:50. Близько пів години окупанти били безперервно.

Внаслідок обстрілу загинули троє літніх людей: дві жінки та чоловік. Крім того, постраждали ще п'ятеро людей. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Херсона 7 квітня
Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

Внаслідок численних влучань пошкоджено крамницю та аптеку. Крім того, руйнування зафіксовані у квартирах багатоповерхівок.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше росіяни атакували маршрутне таксі у Херсоні. По транспорту вдарили безпілотником. Через це семеро людей дістали важкі поранення.

Також ми писали про те, що під обстріл окупантів у Херсоні також потрапив заклад охорони здоров'я. Внаслідок російської атаки постраждав 41-річний медбрат.

Херсон обстріли війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації