Росія масовано обстріляла Херсон: загинули троє людей

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: кадр з відео

Російські окупанти обстріляли Херсон. У вівторок, 7 квітня, РФ безперервно била по Корабельному районі міста протягом майже пів години. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Наслідки атаки на Херсон 7 квітня

Росіяни вкрили вогнем житлову забудову Корабельного району Херсона близько 10:50. Близько пів години окупанти били безперервно.

Внаслідок обстрілу загинули троє літніх людей: дві жінки та чоловік. Крім того, постраждали ще п'ятеро людей. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

Внаслідок численних влучань пошкоджено крамницю та аптеку. Крім того, руйнування зафіксовані у квартирах багатоповерхівок.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше росіяни атакували маршрутне таксі у Херсоні. По транспорту вдарили безпілотником. Через це семеро людей дістали важкі поранення.

Також ми писали про те, що під обстріл окупантів у Херсоні також потрапив заклад охорони здоров'я. Внаслідок російської атаки постраждав 41-річний медбрат.