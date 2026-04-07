Росія масовано обстріляла Херсон: загинули троє людей

Росія масовано обстріляла Херсон: загинуло троє людей
Російські окупанти обстріляли Херсон. У вівторок, 7 квітня, РФ безперервно била по Корабельному районі міста протягом майже пів години. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Наслідки атаки на Херсон 7 квітня
Росіяни вкрили вогнем житлову забудову Корабельного району Херсона близько 10:50. Близько пів години окупанти били безперервно.
Внаслідок обстрілу загинули троє літніх людей: дві жінки та чоловік. Крім того, постраждали ще п'ятеро людей. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Внаслідок численних влучань пошкоджено крамницю та аптеку. Крім того, руйнування зафіксовані у квартирах багатоповерхівок.
