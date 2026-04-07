Россия массированно обстреляла Херсон: погибли три человека

Последствия обстрела Херсона. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты обстреляли Херсон. Во вторник, 7 апреля, РФ непрерывно била по Корабельному району города в течение почти полчаса. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Последствия атаки на Херсон 7 апреля

Россияне покрыли огнем жилую застройку Корабельного района Херсона около 10:50. Около получаса оккупанты били непрерывно.

В результате обстрела погибли трое пожилых людей: две женщины и мужчина. Кроме того, пострадали еще пять человек. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

В результате многочисленных попаданий повреждены магазин и аптека. Кроме того, разрушения зафиксированы в квартирах многоэтажек.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее россияне атаковали маршрутное такси в Херсоне. По транспорту ударили беспилотником. Из-за этого семь человек получили тяжелые ранения.

Также мы писали о том, что под обстрел оккупантов в Херсоне также попало учреждение здравоохранения. В результате российской атаки пострадал 41-летний медбрат.