Россия массированно обстреляла Херсон: погибли три человека
Российские оккупанты обстреляли Херсон. Во вторник, 7 апреля, РФ непрерывно била по Корабельному району города в течение почти полчаса. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Последствия атаки на Херсон 7 апреля
Россияне покрыли огнем жилую застройку Корабельного района Херсона около 10:50. Около получаса оккупанты били непрерывно.
В результате обстрела погибли трое пожилых людей: две женщины и мужчина. Кроме того, пострадали еще пять человек. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
В результате многочисленных попаданий повреждены магазин и аптека. Кроме того, разрушения зафиксированы в квартирах многоэтажек.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее россияне атаковали маршрутное такси в Херсоне. По транспорту ударили беспилотником. Из-за этого семь человек получили тяжелые ранения.
Также мы писали о том, что под обстрел оккупантов в Херсоне также попало учреждение здравоохранения. В результате российской атаки пострадал 41-летний медбрат.
