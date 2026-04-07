Главная Новости дня Россия ударила дронами по админзданиям в Черниговской области

Россия ударила дронами по админзданиям в Черниговской области

Дата публикации 7 апреля 2026 12:16
Россия ударила дронами по админзданиям в Черниговской области
Пожарные ликвидируют пожар после удара дрона. Фото: ГСЧС Черниговщины

Российские войска усилили атаки дронами по Черниговщине, осуществив во вторник, 7 апреля, серию ударов по энергетической, транспортной и административной инфраструктуре региона. Под прицелом оказались четыре района области, а утренние атаки на Прилуки и Новгород-Северский привели к пожарам в админзданиях и ранениям среди местных жителей.

Об этом сообщает начальник ОВА Вячеслава Чауса, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удары дронами по административным зданиям в Черниговской области

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов территории области, сопровождавшихся 67 взрывами. Основной удар пришелся на энергетический сектор: вчера вечером вражеские дроны атаковали Корюковский и Новгород-Северский районы. Энергетики работали в ночную смену, благодаря чему к утру часть обесточенных потребителей уже удалось оживить.

Кроме энергосетей, разрушениям подверглась транспортная инфраструктура в Сновской громаде, куда попал беспилотник типа "Герань".

Утром во вторник, 7 апреля, российские дроны атаковали административные здания в Новгороде-Северском и Прилуках.

Спасатель тушит пожар на крыше. Фото: ГСЧС Черниговщина
Тушение пожара в Черниговской области. Фото: ГСЧС Черниговщины

"Сегодня утром агрессор атаковал админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов — пожары. Спасатели и все необходимые службы задействованы и работают. Предварительно, есть раненые — информация о пострадавших уточняется", — отметил Вячеслав Чаус.

Сейчас на местах утренних попаданий продолжается ликвидация пожаров. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим, количество которых сейчас устанавливается.

Ранее Новини.LIVE сообщали об атаке российского дрона в Черниговской области. Под атакой оказалось здание налоговой в Новгород-Северском.

Кроме того, россияне атакуют гражданские объекты и логистику в области. В марте они нанесли удар по тепловозам, есть пострадавшие. Также под атакой оказался гражданский объект. Сгорела библиотека в Новгород-Северском.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
