Росія вдарила дронами адмінбудівлях в Чернігівській області

Росія вдарила дронами адмінбудівлях в Чернігівській області

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:16
Пожежники ліквідовують пожежу після удару дрона. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська посилили атаки дронами по Чернігівщині, здійснивши  у вівторок, 7 квітня, серію ударів по енергетичній, транспортній та адміністративній інфраструктурі регіону. Під прицілом опинилися чотири райони області, а ранкові атаки на Прилуки та Новгород-Сіверський призвели до пожеж в адмінбудівлях та поранень серед місцевих мешканців.

Про це повідомляє начальник ОВА В'ячеслава Чауса, передає Новини.LIVE.

За минулу добу зафіксовано 27 обстрілів території області, що супроводжувалися 67 вибухами. Основний удар припав на енергетичний сектор: учора ввечері ворожі дрони атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Енергетики працювали у нічну зміну, завдяки чому до ранку частину знеструмлених споживачів уже вдалося заживити.

Крім енергомереж, руйнувань зазнала транспортна інфраструктура у Сновській громаді, куди поцілив безпілотник типу "Герань".

Вранці у вівторок, 7 квітня, російські дрони атакували адміністративні будівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках.

"Сьогодні зранку агресор атакував адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів — пожежі. Рятувальники і всі необхідні служби задіяні і працюють. Попередньо, є поранені — інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив В'ячеслав Чаус.

Наразі на місцях ранкових влучань триває ліквідація пожеж. Медичні служби надають допомогу потерпілим, кількість яких наразі встановлюється. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про атаку російського дрона у Чернігівській області. Під атакою опинилася будівля податкової у Новгород-Сіверському.

Окрім того, росіяни атакують цивільні об'єкти та логістику в області. У березні вони завдали удару по теплотягах, є постраждалі. Також під атакою опинився цивільний об'єкт. Згоріла бібліотека у Новгород-Сіверському.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
