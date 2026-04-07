Росія вдарила дронами адмінбудівлях в Чернігівській області

Пожежники ліквідовують пожежу після удару дрона. Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська посилили атаки дронами по Чернігівщині, здійснивши у вівторок, 7 квітня, серію ударів по енергетичній, транспортній та адміністративній інфраструктурі регіону. Під прицілом опинилися чотири райони області, а ранкові атаки на Прилуки та Новгород-Сіверський призвели до пожеж в адмінбудівлях та поранень серед місцевих мешканців.

Про це повідомляє начальник ОВА В'ячеслава Чауса, передає Новини.LIVE.

Росія завдала ударів дронами по адміністративним будівлям в Чернігівській області

За минулу добу зафіксовано 27 обстрілів території області, що супроводжувалися 67 вибухами. Основний удар припав на енергетичний сектор: учора ввечері ворожі дрони атакували Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Енергетики працювали у нічну зміну, завдяки чому до ранку частину знеструмлених споживачів уже вдалося заживити.

Крім енергомереж, руйнувань зазнала транспортна інфраструктура у Сновській громаді, куди поцілив безпілотник типу "Герань".

Вранці у вівторок, 7 квітня, російські дрони атакували адміністративні будівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках.

Рятувальник гасить пожежу на даху. Фото: ДСНС Чернігівщина

Гасіння пожежі в Чернігівській області. Фото: ДСНС Чернігівщини

"Сьогодні зранку агресор атакував адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів — пожежі. Рятувальники і всі необхідні служби задіяні і працюють. Попередньо, є поранені — інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив В'ячеслав Чаус.

Наразі на місцях ранкових влучань триває ліквідація пожеж. Медичні служби надають допомогу потерпілим, кількість яких наразі встановлюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про атаку російського дрона у Чернігівській області. Під атакою опинилася будівля податкової у Новгород-Сіверському.

Окрім того, росіяни атакують цивільні об'єкти та логістику в області. У березні вони завдали удару по теплотягах, є постраждалі. Також під атакою опинився цивільний об'єкт. Згоріла бібліотека у Новгород-Сіверському.