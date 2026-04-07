Російський дрон влучив у податкову в центрі Новгорода-Сіверського

Пожежники ліквідовують наслідки атаки РФ по Чернігівській області. Фото: ДСНС Чернігівщини

Ворожий дрон атакував середмістя Новгорода-Сіверського вранці у вівторок, 7 квітня, обравши ціллю адміністративну будівлю. На місці влучання наразі працюють екстрені служби, але дані про можливих постраждалих серед місцевого населення ще уточнюють.

Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає Новини.LIVE.

Росія вдарила дроном по будівлі податкової у Новгород-Сіверському

За інформацією очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, ворожий безпілотник влучив у приміщення державної податкової інспекції. Тип літального апарата, який використав агресор, наразі встановлюють фахівці.

Внаслідок потужного вибуху серйозних пошкоджень зазнала не лише адміністративна споруда, а й навколишні об'єкти. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила стіни прилеглих багатоповерхівок, а також понівечила припаркований поруч приватний транспорт. Наразі офіційної інформації про загиблих чи поранених немає, дані про потерпілих продовжують збирати та уточнювати.

Пожежа у будівлі податкової служби після удару дрона. Фото: Олександр Селіверстов

На місці терористичного акту працюють підрозділи рятувальників, медики та правоохоронні органи, які фіксують наслідки атаки. Влада міста закликає мешканців суворо дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряних тривог.

"Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт. Станом на цю хвилину інформація щодо постраждалих уточнюється", — повідомив Олександр Селіверстов.

Російські війська регулярно б'ють по цивільних об'єктах та масовано обстрілюють Чернігівську область. Як повідомляли раніше Новини.LIVE, нещодавно внаслідок одного з обстрілів у Чернігівській області без електропостачання залишилось понад 340 тисяч абонентів.

Також раніше у Чернігові в супермаркеті стався вибух. Причиною стало падіння в приміщення будівлі вибухового елемента від російського дрона.