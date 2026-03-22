У Чернігові вибух в супермаркеті стався під час відбиття атаки РФ
Дата публікації: 22 березня 2026 16:53
Термінова новина
У неділю, 22 березня, в одному із супермаркетів Чернігова стався вибух, внаслідок чого постраждали люди. Згодом стало відомо, що вибух пролунав під час відбиття атаки РФ.
"Вибух в супермаркеті в Чернігові стався під час відбиття ворожої атаки", — поліція.
Правоохоронці підтвердили інформацію про чотирьох постраждалих.
