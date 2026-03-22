У Чернігові вибух в супермаркеті стався під час відбиття атаки РФ

Термінова новина

У неділю, 22 березня, в одному із супермаркетів Чернігова стався вибух, внаслідок чого постраждали люди. Згодом стало відомо, що вибух пролунав під час відбиття атаки РФ.

"Вибух в супермаркеті в Чернігові стався під час відбиття ворожої атаки", — поліція.

Читайте також:

Правоохоронці підтвердили інформацію про чотирьох постраждалих.

Новина доповнюється...