Головна Новини дня У Чернігові стався вибух у супермаркеті: є травмовані

У Чернігові стався вибух у супермаркеті: є травмовані

Дата публікації: 22 березня 2026 13:33
У Чернігові стався вибух у супермаркеті: є травмовані
АТБ, в якому пролунав вибух. Фото: Суспільне

У Чернігові в супермаркеті АТБ 22 березня вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього постраждали четверо людей, який доставили до лікарні. Зараз на місці працюють всі екстрені служби.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Вибух в Чернігові 22 березня

Брижинський розповів, що вибух невідомо предмету трапився в супермаркеті АТБ на вулиці Льотній.  У результаті цього четверо людей зазнали травм.

"Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби", — йдеться у повідомленні. 

Вибух в АТБ у Чернігові 22 березня
Скриншот допису Дмитра Брижинського

Водночас у поліції Чернігівської області повідомили, що на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Зазначимо, 23 лютого у Дніпрі стався вибух в будівлі поліції. У приміщенні вибиті вікна, пошкоджена техніка та меблі. Постраждалих внаслідок іницеденту не було.

Того ж дня у школі в Дніпрі стався вибух під час показу боєприпасів. Тоді травми отримали двоє дітей. Як відомо, вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

вибух Чернігів АТБ постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
