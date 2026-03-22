В Чернигове произошел взрыв в супермаркете: есть травмированные

АТБ, в котором прогремел взрыв.

В Чернигове в супермаркете АТБ 22 марта взорвался неизвестный предмет. В результате этого пострадали четыре человека, который доставили в больницу. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Читайте также:

Брижинский рассказал, что взрыв неизвестно предмета случился в супермаркете АТБ на улице Летной. В результате этого четыре человека получили травмы.

"Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу. На месте работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского

В то же время в полиции Черниговской области сообщили, что на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Отметим, 23 февраля в Днепре произошел взрыв в здании полиции. В помещении выбиты окна, повреждена техника и мебель. Пострадавших в результате иницедента не было.

В тот же день в школе в Днепре произошел взрыв во время показа боеприпасов. Тогда травмы получили двое детей. Как известно, решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства.