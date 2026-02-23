Видео
Україна
В Днепре взорвались боеприпасы в школе — ранены дети

В Днепре взорвались боеприпасы в школе — ранены дети

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:39
Взрыв в школе произошел в Днепре — взорвались боеприпасы
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Суспільне

В школе в Днепре 23 февраля взорвались боеприпасы во время демонстративного показа. В результате есть раненые дети. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в полиции города Днепра.

Читайте также:

Взрыв в школе в Днепре 23 февраля

Правоохранители рассказали, что в одной из школ города во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление. Информация о чрезвычайном происшествии появилась 23 февраля в социальных сетях. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские

"Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки. В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства.

Взрывы в Украине

В ночь на 22 февраля взрывы прогремели во Львове. Полицейские получили вызов о проникновении в магазин, а когда приехали на место, произошел взрыв. В результате погибла 23-летняя полицейская, а еще более 20 человек получили ранения.

А 18 февраля взрыв произошел в помещении ТЦК и СП в Коломые. Правоохранители квалифицировали случай, как террористический акт. К счастью, обошлось без травмированных.

Уже 16 февраля в Одессе взорвался автомобиль. Пострадал 56-летний мужчина, которого доставили в больницу. Сейчас причины инцидента неизвестны.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
