Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого — здетонували боєприпаси

У школі в Дніпрі стався вибух під час показу боєприпасів — є поранені
В одній зі шкіл Дніпра 23 лютого трапився вибух під час показу учням демонстративних боєприпасів. Внаслідок інциденту травми отримали двоє дітей.
про це розповіли у поліції міста Дніпра.
Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого
Правоохоронці розповіли, що в одній зі шкіл міста під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення. Інформація щодо надзвичайної події з'явилася 23 лютого у соціальних мережах. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські
"Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки. Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.
Вибухи в Україні
У ніч проти 22 лютого вибухи пролунали у Львові. Поліцейські отримали виклик про проникнення до магазину, а коли приїхали на місце, стався вибух. Врезультаті загинула 23-річна поліцейська, а ще понад 20 людей отримали поранення.
А 18 лютого вибух стався у приміщенні ТЦК та СП у Коломиї. Правоохоронці кваліфікували випадок, як терористичний акт. На щастя, обійшлося без травмованих.
Вже 16 лютого в Одесі вибухнув автомобіль. Постраждав 56-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Наразі причини інциденту невідомі.
