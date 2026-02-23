Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого — здетонували боєприпаси

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Суспільне

В одній зі шкіл Дніпра 23 лютого трапився вибух під час показу учням демонстративних боєприпасів. Внаслідок інциденту травми отримали двоє дітей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у поліції міста Дніпра.

Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого

Правоохоронці розповіли, що в одній зі шкіл міста під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення. Інформація щодо надзвичайної події з'явилася 23 лютого у соціальних мережах. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські

"Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки. Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Вибухи в Україні

У ніч проти 22 лютого вибухи пролунали у Львові. Поліцейські отримали виклик про проникнення до магазину, а коли приїхали на місце, стався вибух. Врезультаті загинула 23-річна поліцейська, а ще понад 20 людей отримали поранення.

А 18 лютого вибух стався у приміщенні ТЦК та СП у Коломиї. Правоохоронці кваліфікували випадок, як терористичний акт. На щастя, обійшлося без травмованих.

Вже 16 лютого в Одесі вибухнув автомобіль. Постраждав 56-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Наразі причини інциденту невідомі.