Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У школі в Дніпрі стався вибух під час показу боєприпасів — є поранені

У школі в Дніпрі стався вибух під час показу боєприпасів — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:39
Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого — здетонували боєприпаси
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Суспільне

В одній зі шкіл Дніпра 23 лютого трапився вибух під час показу учням демонстративних боєприпасів. Внаслідок інциденту травми отримали двоє дітей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у поліції міста Дніпра. 

Реклама
Читайте також:

Вибух у школі в Дніпрі 23 лютого

Правоохоронці розповіли, що в одній зі шкіл міста під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення. Інформація щодо надзвичайної події з'явилася 23 лютого у соціальних мережах. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські

"Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки. Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні. 

Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Вибухи в Україні

У ніч проти 22 лютого вибухи пролунали у Львові. Поліцейські отримали виклик про проникнення до магазину, а коли приїхали на місце, стався вибух.  Врезультаті загинула 23-річна поліцейська, а ще понад 20 людей отримали поранення. 

А 18 лютого вибух стався у приміщенні ТЦК та СП у Коломиї. Правоохоронці кваліфікували випадок, як терористичний акт. На щастя, обійшлося без травмованих. 

Вже 16 лютого в Одесі вибухнув автомобіль. Постраждав 56-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Наразі причини інциденту невідомі. 

діти вибух поліція Дніпро боєприпаси поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації