Взрыв возле посольства США в Норвегии 8 марта

Полицейские одной и европейских стран. Иллюстративное фото ото: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

В ночь на воскресенье, 8 марта, в столице Норвегии городе Осло прогремел громкий взрыв. Его было слышно возле посольства США.

Об этом сообщает Новинти.LIVE со ссылкой на Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрыве в столице Норвегии 8 марта

По словам следователей, громкий взрыв прогремел возле посольства США, что вызвало масштабную операцию полиции.

Тем временем в заявлении полиции Осло говорится, что взрыв произошел примерно в час ночи по местному времени и сейчас неясно, что стало причиной взрыва.

"Полиция ведет диалог с посольством, и сообщений о пострадавших нет", — говорится в заявлении.

По словам очевидцев, после вызова в районе вокруг по посольства начал подниматься дым. При этом в самом посольстве никаких подробностей не сказали.

Напомним, что событие произошло на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана. В частности, меньше недели назад Иран ударил по посольству США в Эр-Рияде. Вскоре начался пожар.

К слову, президент США Дональд Трамп уже публично сказал, что требует режим Ирана капитулировать.