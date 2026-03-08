Взрыв возле посольства США в Норвегии 8 марта

В Норвегии возле посольства США прогремел взрыв
В ночь на воскресенье, 8 марта, в столице Норвегии городе Осло прогремел громкий взрыв. Его было слышно возле посольства США.
Что известно о взрыве в столице Норвегии 8 марта
По словам следователей, громкий взрыв прогремел возле посольства США, что вызвало масштабную операцию полиции.
Тем временем в заявлении полиции Осло говорится, что взрыв произошел примерно в час ночи по местному времени и сейчас неясно, что стало причиной взрыва.
"Полиция ведет диалог с посольством, и сообщений о пострадавших нет", — говорится в заявлении.
По словам очевидцев, после вызова в районе вокруг по посольства начал подниматься дым. При этом в самом посольстве никаких подробностей не сказали.
Напомним, что событие произошло на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана. В частности, меньше недели назад Иран ударил по посольству США в Эр-Рияде. Вскоре начался пожар.
К слову, президент США Дональд Трамп уже публично сказал, что требует режим Ирана капитулировать.
