Головна Новини дня Біля посольства США у Норвегії пролунав потужний вибух

Біля посольства США у Норвегії пролунав потужний вибух

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 03:44
Вибух біля посольства США в Норвегії 8 березня
Поліцейські однієї з європейських країн. Ілюстративне фото від: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

У столиці Норвегії Осло в ніч проти 8 березня прогримів гучний вибух. Він пролунав біля посольства США.

Про це повідомляє Новинти.LIVE із посиланням на Reuters.

Читайте також:

Що відомо про вибух у столиці Норвегії 8 березня

За словами слідчих, гучний вибух прогримів біля посольства США, що спричинило масштабну операцію поліції.

Тим часом у заяві поліції Осло йдеться, що вибух стався приблизно о першій годині ночі за місцевим часом і наразі неясно, що стало причиною вибуху.

"Поліція веде діалог із посольством, і повідомлень про постраждалих немає", — ідеться в заяві.

За словами очевидців, після виклику в районі навколо посольства почав підніматися дим. При цьому в самому посольстві жодних подробиць не сказали.

Нагадаємо, що подія сталася на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, менше тижня тому Іран вдарив по посольству США в Ер-Ріяді. Незабаром почалася пожежа.

До слова, президент США Дональд Трамп уже публічно сказав, що вимагає режим Ірану капітулювати.

США вибух Норвегія подія Америка посольство
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
