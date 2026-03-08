Вибух біля посольства США в Норвегії 8 березня

Поліцейські однієї з європейських країн. Ілюстративне фото від: Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

У столиці Норвегії Осло в ніч проти 8 березня прогримів гучний вибух. Він пролунав біля посольства США.

Що відомо про вибух у столиці Норвегії 8 березня

За словами слідчих, гучний вибух прогримів біля посольства США, що спричинило масштабну операцію поліції.

Тим часом у заяві поліції Осло йдеться, що вибух стався приблизно о першій годині ночі за місцевим часом і наразі неясно, що стало причиною вибуху.

"Поліція веде діалог із посольством, і повідомлень про постраждалих немає", — ідеться в заяві.

За словами очевидців, після виклику в районі навколо посольства почав підніматися дим. При цьому в самому посольстві жодних подробиць не сказали.

Нагадаємо, що подія сталася на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, менше тижня тому Іран вдарив по посольству США в Ер-Ріяді. Незабаром почалася пожежа.

До слова, президент США Дональд Трамп уже публічно сказав, що вимагає режим Ірану капітулювати.