В Чернигове взрыв в супермаркете произошел во время отражения атаки РФ
Дата публикации 22 марта 2026 16:53
В воскресенье, 22 марта, в одном из супермаркетов Чернигова произошел взрыв, в результате чего пострадали люди. Впоследствии стало известно, что взрыв прогремел во время отражения атаки РФ.
Взрыв в супермаркете в Чернигове произошел во время отражения вражеской атаки, - полиция.
Правоохранители подтвердили информацию о четырех пострадавших.
