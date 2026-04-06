У Чернігові та області без світла 340 тисяч людей після впливу РФ

Дівчина з телефоном під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Росіяни цієї ночі, 6 квітня, атакували у Чернігівській області енергооб'єктів. Наразі кількість знеструмлених абонентів досягла вже сотні тисяч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

Блекаут на Чернігівщині 6 квітня

У компанії поінформували, що ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

"Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах", — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, коли дозволить безпекова ситуація.

Як повідомляло Новини.LIVE, лише кілька годин тому було відомо, що у Чернігівській області через атаку без світла лише 10 тисяч абонентів. І наразі, як було вказано вище, ця кількість зросла вже до сотень тисяч.

Також ми писали, що 25 березня ворог теж атакував енергетику Чернігівщини. Внаслідок обстрілу у Чернігові та області без світла залишилось близько 150 тисяч людей.