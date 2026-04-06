У Чернігові та області без світла 340 тисяч людей після впливу РФ

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові та області без світла 340 тисяч людей після удару РФ

У Чернігові та області без світла 340 тисяч людей після удару РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 05:54
Дівчина з телефоном під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Росіяни цієї ночі, 6 квітня, атакували у Чернігівській області енергооб'єктів. Наразі кількість знеструмлених абонентів досягла вже сотні тисяч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

Блекаут на Чернігівщині 6 квітня

У компанії поінформували, що ворог пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

"Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах", — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, коли дозволить безпекова ситуація.

Як повідомляло Новини.LIVE, лише кілька годин тому було відомо, що у Чернігівській області через атаку без світла лише 10 тисяч абонентів. І наразі, як було вказано вище, ця кількість зросла вже до сотень тисяч.

Також ми писали, що 25 березня ворог теж атакував енергетику Чернігівщини. Внаслідок обстрілу у Чернігові та області без світла залишилось близько 150 тисяч людей.

Чернігівська область відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації