Головна Новини дня На Чернігівщині дрон РФ влучив біля блокпоста: загинув військовий

На Чернігівщині дрон РФ влучив біля блокпоста: загинув військовий

Дата публікації: 15 березня 2026 16:05
На Чернігівщині дрон РФ влучив біля блокпоста: загинув військовий
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У неділю вдень, 15 березня, російські війська безпілотниками атакували Чернігівську область. Ворожий дрон влучив неподалік блокпоста. Внаслідок вибуху загинув український військовослужбовець, також є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Росіяни атакували Чернігівщину: загинув військовослужбовець

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти дронами завдали удару по Чернігівщині. Ворожий безпілотник влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець. Також є поранені серед військових. Крім того, травм зазнав співробітник поліції.

На місці влучання триває детонація невстановлених боєприпасів, скинутих із безпілотника.

Атака РФ на Чернігівщину 15 березня
Скриншот повідомлення Брижинського/Telegram

У неділю, 15 березня, російські війська також атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинки, є поранений серед цивільного населення.

У суботу, 14 березня, окупанти завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, також відомо про більш ніж 10 поранених.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 березня російські армійці атакували територію України понад 400 безпілотниками. Ключовою ціллю була енергетика Київщини.

Чернігів Чернігівська область атака військовослужбовці загиблі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
