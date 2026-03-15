На Чернігівщині дрон РФ влучив біля блокпоста: загинув військовий
У неділю вдень, 15 березня, російські війська безпілотниками атакували Чернігівську область. Ворожий дрон влучив неподалік блокпоста. Внаслідок вибуху загинув український військовослужбовець, також є поранені.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Сьогодні, 15 березня, російські окупанти дронами завдали удару по Чернігівщині. Ворожий безпілотник влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець. Також є поранені серед військових. Крім того, травм зазнав співробітник поліції.
На місці влучання триває детонація невстановлених боєприпасів, скинутих із безпілотника.
У неділю, 15 березня, російські війська також атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинки, є поранений серед цивільного населення.
У суботу, 14 березня, окупанти завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, також відомо про більш ніж 10 поранених.
Нагадаємо, що у ніч проти 14 березня російські армійці атакували територію України понад 400 безпілотниками. Ключовою ціллю була енергетика Київщини.
