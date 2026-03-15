На Черниговщине дрон РФ попал возле блокпоста: погиб военный

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье днем, 15 марта, российские войска беспилотниками атаковали Черниговскую область. Вражеский дрон попал неподалеку от блокпоста. В результате взрыва погиб украинский военнослужащий, также есть раненые.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Россияне атаковали Черниговскую область: погиб военнослужащий

Сегодня, 15 марта, российские оккупанты дронами нанесли удар по Черниговщине. Вражеский беспилотник попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской громады Черниговского района.

В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий. Также есть раненые среди военных. Кроме того, травмы получил сотрудник полиции.

На месте попадания продолжается детонация неустановленных боеприпасов, сброшенных с беспилотника.

Скриншот сообщения Брижинского/Telegram

В воскресенье, 15 марта, российские войска также атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела повреждены дома, есть раненый среди гражданского населения.

В субботу, 14 марта, оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки погиб человек, также известно о более чем 10 раненых.

Напомним, что в ночь на 14 марта российские армейцы атаковали территорию Украины более 400 беспилотниками. Ключевой целью была энергетика Киевской области.