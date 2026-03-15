На Черниговщине дрон РФ попал возле блокпоста: погиб военный
В воскресенье днем, 15 марта, российские войска беспилотниками атаковали Черниговскую область. Вражеский дрон попал неподалеку от блокпоста. В результате взрыва погиб украинский военнослужащий, также есть раненые.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Сегодня, 15 марта, российские оккупанты дронами нанесли удар по Черниговщине. Вражеский беспилотник попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской громады Черниговского района.
В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий. Также есть раненые среди военных. Кроме того, травмы получил сотрудник полиции.
На месте попадания продолжается детонация неустановленных боеприпасов, сброшенных с беспилотника.
В воскресенье, 15 марта, российские войска также атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела повреждены дома, есть раненый среди гражданского населения.
В субботу, 14 марта, оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки погиб человек, также известно о более чем 10 раненых.
Напомним, что в ночь на 14 марта российские армейцы атаковали территорию Украины более 400 беспилотниками. Ключевой целью была энергетика Киевской области.
Читайте Новини.LIVE!