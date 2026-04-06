В Чернигове и области без света 340 тысяч человек после воздействия РФ

Россияне этой ночью, 6 апреля, атаковали в Черниговской области энергообъекты. Сейчас количество обесточенных абонентов достигло уже сотни тысяч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

Блэкаут на Черниговщине 6 апреля

В компании проинформировали, что враг повредил важный энергообъект в Нежинском районе.

"Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", — говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу, когда позволит ситуация с безопасностью.

Как сообщало Новини.LIVE, всего несколько часов назад было известно, что в Черниговской области из-за атаки без света только 10 тысяч абонентов. И сейчас, как было указано выше, это количество выросло уже до сотен тысяч.

Также мы писали, что 25 марта враг тоже атаковал энергетику Черниговщины. В результате обстрела в Чернигове и области без света осталось около 150 тысяч человек.