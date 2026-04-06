На Черниговщине из-за атаки РФ более 10 тысяч семей без света из-за атаки РФ

На Черниговщине из-за атаки РФ более 10 тысяч семей без света
Российские оккупанты в ночь на 6 апреля атаковали энергообъект в Черниговской области. В результате обстрела десяток тысяч абонентов остались без света.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".
Частичный блэкаут на Черниговщине в ночь на 6 апреля
"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточены более 10 тысяч абонентов этого же района", — говорится в сообщении.
В облэнерго добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее Новини.LIVE сообщало, что 25 марта россияне тоже атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Из-за этого в Чернигове и прилегающем районе около 150 тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, враг атаковал энергообъекты 21 марта. Тогда без света были 430 абонентов Черниговской области.
Читайте Новини.LIVE!