На Черниговщине из-за атаки РФ более 10 тысяч семей без света из-за атаки РФ

Девушка с телефоном во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 6 апреля атаковали энергообъект в Черниговской области. В результате обстрела десяток тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

Частичный блэкаут на Черниговщине в ночь на 6 апреля

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточены более 10 тысяч абонентов этого же района", — говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что 25 марта россияне тоже атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Из-за этого в Чернигове и прилегающем районе около 150 тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, враг атаковал энергообъекты 21 марта. Тогда без света были 430 абонентов Черниговской области.