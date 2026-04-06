На Чернігівщині через атаку РФ понад 10 тисяч сімей без світла

Дівчина з телефоном під час блекауту.

Російські окупанти в ніч проти 6 квітня атакували енергооб'єкт у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу десяток тисяч абонентів залишились без світла.

Telegram "Чернігівобленерго".

Частковий блекаут на Чернігівщині в ніч проти 6 квітня

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів цього ж району", — йдеться у повідомленні.

В обленерго додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що 25 березня росіяни теж атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Через це у Чернігові та прилеглому районі близько 150 тисяч абонентів залишилися без світла.

Окрім того, ворог атакував енергоб'єкти 21 березня. Тоді без світла були 430 абонентів Чернігівської області.