На Чернігівщині через атаку РФ понад 10 тисяч сімей без світла
Російські окупанти в ніч проти 6 квітня атакували енергооб'єкт у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу десяток тисяч абонентів залишились без світла.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".
Частковий блекаут на Чернігівщині в ніч проти 6 квітня
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів цього ж району", — йдеться у повідомленні.
В обленерго додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Раніше Новини.LIVE повідомляло, що 25 березня росіяни теж атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Через це у Чернігові та прилеглому районі близько 150 тисяч абонентів залишилися без світла.
Окрім того, ворог атакував енергоб'єкти 21 березня. Тоді без світла були 430 абонентів Чернігівської області.
Читайте Новини.LIVE!