Российский дрон попал в налоговую в центре Новгорода-Северского

Российский дрон попал в налоговую в центре Новгорода-Северского

Дата публикации 7 апреля 2026 11:46
Пожарные ликвидируют последствия атаки РФ по Черниговской области. Фото: ГСЧС Черниговщины

Вражеский дрон атаковал центр города Новгорода-Северского утром во вторник, 7 апреля, выбрав целью административное здание. На месте попадания сейчас работают экстренные службы, но данные о возможных пострадавших среди местного населения еще уточняют.

Об этом сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов, передает Новини.LIVE.

Россия ударила дроном по зданию налоговой в Новгород-Северском

По информации главы Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова, вражеский беспилотник попал в помещение государственной налоговой инспекции. Тип летательного аппарата, который использовал агрессор, сейчас устанавливают специалисты.

В результате мощного взрыва серьезные повреждения получило не только административное сооружение, но и окружающие объекты. Взрывная волна выбила окна и повредила стены близлежащих многоэтажек, а также изуродовала припаркованный рядом частный транспорт. Сейчас официальной информации о погибших или раненых нет, данные о пострадавших продолжают собирать и уточнять.

Новгород-Сіверський прильот
Пожар в здании налоговой службы после удара дрона. Фото: Александр Селиверстов

На месте террористического акта работают подразделения спасателей, медики и правоохранительные органы, которые фиксируют последствия атаки. Власти города призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушных тревог.

"Удар пришелся по зданию государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт. По состоянию на эту минуту информация о пострадавших уточняется", — сообщил Александр Селиверстов.

Российские войска регулярно бьют по гражданским объектам и массированно обстреливают Черниговскую область. Как сообщали ранее Новини.LIVE, недавно в результате одного из обстрелов в Черниговской области без электроснабжения осталось более 340 тысяч абонентов.

Также ранее в Чернигове в супермаркете произошел взрыв. Причиной стало падение в помещение здания взрывного элемента от российского дрона.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
