Російський дрон вдарив по центру Новгорода-Сіверського

Пожежа у бібліотеці. Фото: Олександр Селіверстов

У ніч на 13 березня Новгород-Сіверський опинився під атакою російського ударного безпілотника. Близько 00:22 удар припав по центральній частині міста, де внаслідок влучання пошкоджено історичну будівлю міської бібліотеки, житлові будинки та адміністративні споруди.

Про це заявив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували цивільні об'єкти в Чернігівській області

Під ударом опинився центр міста. Основне влучання прийшлося по історичній будівлі, де розташовувалася міська бібліотека.

Пожежа у бібліотеці. Фото: Олександр Селіверстов

Окрім самої бібліотеки, пошкодження дістали також прилеглі житлові будинки та адміністративні будівлі. Яких ворог завдав руйнувань, наразі ще встановлюють. Дані про постраждалих на цей момент уточнюються.

Деталі від дрона. Фото: Олександр Селіверстов

"Цілю терористів стала історична будівля, де знаходилась міська бібліотека, — місце знань та спокою. Поки місто спало, російські дрони нищили книги та мирну інфраструктуру", — повідомив Олександр Селіверстов.

Чернігівщина нерідко опиняється під ударами російських військ. У четвер, 12 березня, внаслідок дронової атаки там загинула дитина.

Також в ніч проти 13 березня в Харківській області пролунали потужні вибухи через російську атаку.