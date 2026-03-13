Российский дрон ударил по центру Новгорода-Северского

Пожар в библиотеке. Фото: Александр Селиверстов

Центр Новгорода-Северского в ночь на 13 марта подвергся удару БпЛА типа "Герань". Целью атаки стало историческое здание, в котором работала городская библиотека/

Об этом заявил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, цитирует Новини.LIVE.

Под ударом около в 00:22 оказался центр города. Основное попадание пришлось по историческому зданию, где располагалась городская библиотека.

Пожар в библиотеке, фото: Александр Селиверстов

Кроме самой библиотеки, повреждения получили также близлежащие жилые дома и административные здания. Какие враг нанес разрушения, пока еще устанавливают. Данные о пострадавших на данный момент уточняются.

Детали от дрона. Фото: Александр Селиверстов

"Целью террористов стало историческое здание, где находилась городская библиотека, — место знаний и покоя. Пока город спал, российские дроны уничтожали книги и мирную инфраструктуру", — сообщил Александр Селиверстов.

Черниговщина нередко оказывается под ударами российских войск. В четверг, 12 марта, в результате дроновой атаки там погиб ребенок.

Также в ночь на 13 марта в Харьковской области прогремели мощные взрывы из-за российской атаки.