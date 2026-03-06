В Херсоне после обстрела госпитализировали 41-летнего медбрата

После обстрела больницы в Херсоне госпитализировали медбрата
Российские войска ударили по медучреждению в Херсоне утром в пятницу, 6 марта. Из-за атаки есть пострадавший сотрудник.
Россия нанесла удар по медучреждению в Херсоне
В Херсоне российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения. Удар произошел ориентировочно в 09:15.
После атаки ранения получил 41-летний медбрат. У него диагностировали взрывную травму и контузию. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи.
Херсонская область регулярно находится под атаками со стороны российских войск. В частности 3 и 4 марта в Херсонской области пострадало 15 человек, среди которых есть дети.
Российские атаки на гражданские объекты и врачей в Херсонской области не редкость. Недавно оккупанты ударили по машине с врачами, погибла медсестра.
