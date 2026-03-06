Видео
После обстрела больницы в Херсоне госпитализировали медбрата

После обстрела больницы в Херсоне госпитализировали медбрата

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 12:16
В Херсоне после обстрела госпитализировали 41-летнего медбрата
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Херсон

Российские войска ударили по медучреждению в Херсоне утром в пятницу, 6 марта. Из-за атаки есть пострадавший сотрудник. 

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Читайте также:

Россия нанесла удар по медучреждению в Херсоне

В Херсоне российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения. Удар произошел ориентировочно в 09:15.

null
Сообщение Херсонской ОГА 6 марта. Фото: скриншот

После атаки ранения получил 41-летний медбрат. У него диагностировали взрывную травму и контузию. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Херсонская область регулярно находится под атаками со стороны российских войск. В частности 3 и 4 марта в Херсонской области пострадало 15 человек, среди которых есть дети.

Российские атаки на гражданские объекты и врачей в Херсонской области не редкость. Недавно оккупанты ударили по машине с врачами, погибла медсестра.

Херсон медики обстрелы Херсонская область ранение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
