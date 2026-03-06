Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Херсоні під обстріл потрапив медзаклад

У Херсоні під обстріл потрапив медзаклад

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:16
Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Херсон

У Херсоні вранці, 6 березня, під російський обстріл потрапив один із медичних закладів. Внаслідок атаки постраждав 41-річний медбрат.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА.

Реклама
Читайте також:

Росія завдала удару по медзакладу в Херсоні

У Херсоні російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоров'я. Удар стався орієнтовно о 09:15.

null
Повідомлення Херсонської ОВА 6 березня. Фото: скриншот

Після атаки поранення дістав 41-річний медбрат. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Херсонська область регулярно перебуває під атаками з боку російських військ. Зокрема 3 та 4 березня в Херсонській області постраждало 15 осіб, серед яких є діти.

Російські атаки на цивільні об'єкти та лікарів в Херсонській області не рідкість. Нещодавно окупанти вдарили по автівці з лікарями, загинула медсестра.

Херсон медики обстріли Херсонська область війна поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації