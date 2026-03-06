Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні

У Херсоні під обстріл потрапив медзаклад
У Херсоні вранці, 6 березня, під російський обстріл потрапив один із медичних закладів. Внаслідок атаки постраждав 41-річний медбрат.
Росія завдала удару по медзакладу в Херсоні
У Херсоні російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоров'я. Удар стався орієнтовно о 09:15.
Після атаки поранення дістав 41-річний медбрат. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної допомоги.
Херсонська область регулярно перебуває під атаками з боку російських військ. Зокрема 3 та 4 березня в Херсонській області постраждало 15 осіб, серед яких є діти.
Російські атаки на цивільні об'єкти та лікарів в Херсонській області не рідкість. Нещодавно окупанти вдарили по автівці з лікарями, загинула медсестра.
