Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Херсон

У Херсоні вранці, 6 березня, під російський обстріл потрапив один із медичних закладів. Внаслідок атаки постраждав 41-річний медбрат.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА.

Росія завдала удару по медзакладу в Херсоні

У Херсоні російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоров'я. Удар стався орієнтовно о 09:15.

Повідомлення Херсонської ОВА 6 березня. Фото: скриншот

Після атаки поранення дістав 41-річний медбрат. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Херсонська область регулярно перебуває під атаками з боку російських військ. Зокрема 3 та 4 березня в Херсонській області постраждало 15 осіб, серед яких є діти.

Російські атаки на цивільні об'єкти та лікарів в Херсонській області не рідкість. Нещодавно окупанти вдарили по автівці з лікарями, загинула медсестра.