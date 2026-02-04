Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували авто лікарів на Херсонщині — загинула медсестра

Росіяни атакували авто лікарів на Херсонщині — загинула медсестра

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:01
Росіяни атакували Херсонщину 4 лютого — загинула медсестра
Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу вранці, 4 лютого, російські окупанти атакували Херсон та Херсонську область. Окупанти уразили автомобіль лікарів — загинула медсестра.

Про це інформують Херсонська обласна прокуратура та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Росіяни атакували Херсонщину — є загиблі та поранені

Сьогодні, 4 лютого, близько 7:30 ранку російські війська здійснили черговий артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки, травми, що несумісні з життям, отримав 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Крім того, близько 9:45 у селі Олександрівка російські загарбники безпілотниками атакували автомобіль медичної служби. Внаслідок ворожого удару загинула медсестра місцевого ФАПу, водій авто отримав поранення.

"В Олександрівці Станіславської громади російські військові вбили медичну працівницю. Внаслідок атаки російського FPV-дрона смертельні поранення дістала медсестра 1974 року народження", — поінформував керівник Херсонської ОВА.

Росіяни вбили медсестру на Херсонщині 4 лютого
Скриншот повідомлення Херсонської обласної прокуратури/Telegram

Раніше ми інформували, що у ніч проти 4 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого є загиблі серед цивільного населення.

Також ми повідомляли, що цієї ночі російські загарбники атакували територію України більш ніж 100 безпілотниками.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
