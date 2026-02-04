Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали автомобиль врачей на Херсонщине — погибла медсестра

Россияне атаковали автомобиль врачей на Херсонщине — погибла медсестра

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:01
Россияне атаковали Херсонскую область 4 февраля — погибла медсестра
Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду утром, 4 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон и Херсонскую область. Оккупанты поразили автомобиль врачей — погибла медсестра.

Об этом информируют Херсонская областная прокуратура и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Читайте также:

Россияне атаковали Херсонскую область — есть погибшие и раненые

Сегодня, 4 февраля, около 7:30 утра российские войска совершили очередной артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки, травмы, несовместимые с жизнью, получил 38-летний мужчина, который находился на улице.

Кроме того, около 9:45 в селе Александровка российские захватчики беспилотниками атаковали автомобиль медицинской службы. В результате вражеского удара погибла медсестра местного ФАПа, водитель авто получил ранения.

"В Александровке Станиславской громады российские военные убили медицинскую работницу. В результате атаки российского FPV-дрона смертельные ранения получила медсестра 1974 года рождения", — сообщил руководитель Херсонской ОВА.

Росіяни вбили медсестру на Херсонщині 4 лютого
Скриншот сообщения Херсонской областной прокуратуры/Telegram

Ранее мы информировали, что в ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть погибшие среди гражданского населения.

Также мы сообщали, что этой ночью российские захватчики атаковали территорию Украины более чем 100 беспилотниками.

Херсон обстрелы Херсонская область врачи война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
