Россияне атаковали Херсонскую область 4 февраля — погибла медсестра

В среду утром, 4 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон и Херсонскую область. Оккупанты поразили автомобиль врачей — погибла медсестра.

Об этом информируют Херсонская областная прокуратура и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Сегодня, 4 февраля, около 7:30 утра российские войска совершили очередной артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки, травмы, несовместимые с жизнью, получил 38-летний мужчина, который находился на улице.

Кроме того, около 9:45 в селе Александровка российские захватчики беспилотниками атаковали автомобиль медицинской службы. В результате вражеского удара погибла медсестра местного ФАПа, водитель авто получил ранения.

"В Александровке Станиславской громады российские военные убили медицинскую работницу. В результате атаки российского FPV-дрона смертельные ранения получила медсестра 1974 года рождения", — сообщил руководитель Херсонской ОВА.

Ранее мы информировали, что в ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть погибшие среди гражданского населения.

Также мы сообщали, что этой ночью российские захватчики атаковали территорию Украины более чем 100 беспилотниками.