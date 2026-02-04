Видео
Главная Новости дня РФ била дронами и "градами" по Днепропетровщине — есть погибшие

РФ била дронами и "градами" по Днепропетровщине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:27
Россияне атаковали Днепропетровскую область 4 февраля — есть погибшие
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Атака РФ на Дніпропетровщину 4 лютого
Разрушения и пожар в результате атаки РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Днепропетровщину — есть погибшие среди гражданских

Сегодня ночью, 4 февраля, российские войска атаковали беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района.

В результате вражеского обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

РФ атакувала Дніпропетровщину
Последствия вражеского обстрела Днепропетровщины. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Кроме того, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома, еще один — уничтожен. Изуродованы хозяйственные постройки, авто, здание, которое не эксплуатировалось, админздание. Зацепило линию электропередач.

Под ударом была и Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Обстріл Дніпропетровщини 4 лютого
Горит дом в результате обстрела РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Во время атаки оккупанты применяли FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены инфраструктура и линия электропередач.

Отметим, что этой ночью российские войска выпустили по территории Украины более 100 беспилотников.

Во время вражеского обстрела Сумской области погиб мужчина, также есть раненые.

пожар Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
