Россияне атаковали Днепропетровскую область 4 февраля — есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Разрушения и пожар в результате атаки РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Днепропетровщину — есть погибшие среди гражданских

Сегодня ночью, 4 февраля, российские войска атаковали беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района.

В результате вражеского обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Последствия вражеского обстрела Днепропетровщины. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Кроме того, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома, еще один — уничтожен. Изуродованы хозяйственные постройки, авто, здание, которое не эксплуатировалось, админздание. Зацепило линию электропередач.

Под ударом была и Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Горит дом в результате обстрела РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Во время атаки оккупанты применяли FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены инфраструктура и линия электропередач.

Отметим, что этой ночью российские войска выпустили по территории Украины более 100 беспилотников.

Во время вражеского обстрела Сумской области погиб мужчина, также есть раненые.