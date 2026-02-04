Россияне атаковали Днепропетровскую область 4 февраля — есть погибшие

РФ била дронами и "градами" по Днепропетровщине — есть погибшие
В ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
Атака РФ на Днепропетровщину — есть погибшие среди гражданских
Сегодня ночью, 4 февраля, российские войска атаковали беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района.
В результате вражеского обстрела погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома, еще один — уничтожен. Изуродованы хозяйственные постройки, авто, здание, которое не эксплуатировалось, админздание. Зацепило линию электропередач.
Под ударом была и Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Во время атаки оккупанты применяли FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены инфраструктура и линия электропередач.
Отметим, что этой ночью российские войска выпустили по территории Украины более 100 беспилотников.
Во время вражеского обстрела Сумской области погиб мужчина, также есть раненые.
