Россияне атаковали Сумскую область — есть погибший и раненые

Смертельная атака РФ на Сумщину — в полиции показали последствия
В течение суток российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, также есть раненые.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в среду, 4 февраля.
Атака РФ на Сумскую область — какие последствия
За минувшие сутки оккупанты из различных видов вооружения обстреляли 32 населенных пункта Сумской области.
В результате вражеских атак погиб 40-летний мужчина, еще три человека получили ранения.
Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены 6 многоквартирных домов, 13 частных домовладений, 7 автомобилей, хозяйственные постройки, магазин, лицей и здание общежития.
Отметим, что сегодня утром в 08:24 в Сумской области введены графики аварийных отключений в полном объеме — для всех 10 очередей потребителей.
Напомним, что во вторник вечером, 3 февраля, оккупанты атаковали спальный район Запорожья — есть пострадавшие.
Также 3 февраля россияне дроном атаковали украинских энергетиков в Донецкой области — водитель бригады получил ранения.
