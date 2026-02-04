Россияне атаковали Сумскую область — есть погибший и раненые

Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

В течение суток российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, также есть раненые.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в среду, 4 февраля.

Разрушения в результате вражеского обстрела. Фото: Нацполиция

Атака РФ на Сумскую область — какие последствия

За минувшие сутки оккупанты из различных видов вооружения обстреляли 32 населенных пункта Сумской области.

В результате вражеских атак погиб 40-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

Поврежденный автомобиль в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены 6 многоквартирных домов, 13 частных домовладений, 7 автомобилей, хозяйственные постройки, магазин, лицей и здание общежития.

Отметим, что сегодня утром в 08:24 в Сумской области введены графики аварийных отключений в полном объеме — для всех 10 очередей потребителей.

Напомним, что во вторник вечером, 3 февраля, оккупанты атаковали спальный район Запорожья — есть пострадавшие.

Также 3 февраля россияне дроном атаковали украинских энергетиков в Донецкой области — водитель бригады получил ранения.