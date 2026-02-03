Удар по спальному району Запорожья 4 февраля - какие последствия

Россияне ударили по спальному району Запорожья — есть раненые
Дата публикации 3 февраля 2026 18:22
Срочная новость
Вечером 3 февраля россияне ударили по спальному району Запорожья. Из-за атаки начался пожар, есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
На месте работают экстренные службы и ликвидируют последствия обстрела.
"В результате вражеского удара два человека травмированы", - отметил Федоров.
Новость дополняется...
