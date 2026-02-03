Видео
Главная Новости дня Россияне ударили по спальному району Запорожья — есть раненые

Россияне ударили по спальному району Запорожья — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:22
Удар по спальному району Запорожья 4 февраля - какие последствия
Срочная новость

Вечером 3 февраля россияне ударили по спальному району Запорожья. Из-за атаки начался пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия удара по Запорожью 4 февраля

На месте работают экстренные службы и ликвидируют последствия обстрела.

"В результате вражеского удара два человека травмированы", - отметил Федоров.

Новость дополняется...

Запорожье обстрелы
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
