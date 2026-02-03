Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атакует Украину по-новому — что заметили в Воздушных силах

Россия атакует Украину по-новому — что заметили в Воздушных силах

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:50
Игнат объяснил почему Х-22 сложно перехватывать и что нужно ПВО
Последствия российской атаки 3 февраля. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Россия в последнее время чаще применяет для массированных атак не типичные крылатые ракеты, а скоростные средства поражения, которые значительно сложнее перехватить. Речь идет о ракетах типа Х-22. Формально их относят к крылатым, однако они движутся по баллистической траектории: набирают высоту на десятки километров, летят с очень большой скоростью и заходят на цель сверху, как баллистика и противодействовать им пока способны только системы Patriot.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Россия начала по-другому использовать ракеты для ударов по Украине

"Конечно, такие ракеты стали применять сейчас чаще, взять даже статистику за месяц-два, мы видим, применение баллистики больше есть, и, в частности, вот таких типов, которые реже раньше встречались, потому что мы привыкли к "Калибрам", Х-101, "Искандерам" крылатым и баллистическим, а сейчас имеем и такие ракеты. Они, как видите, не перехватываются, вопрос в том, чтобы было достаточно средств, которые могут это делать, а это система Петриот. Ракеты — это тоже ключевое, что нужно. Не может комплекс работать, если он пустой или полупустой, о чем говорил тоже глава государства", — сказал Юрий Игнат.

Отдельно в эфире затронули тему российских дронов, которые могут быть снаряжены средствами спутниковой связи. Игнат отметил, что сразу после атаки делать выводы о таких технических деталях беспилотника невозможно, ведь нужно время на проверку и объективный контроль.

В то же время он добавил, что воздушные цели все равно четко фиксируются на радарах независимо от того, имеют ли они дополнительные каналы связи.

"Министр обороны, на самом деле, этим вопросом занимается. Поэтому, я думаю, что оттуда будем ожидать уже информацию. Мы же видим воздушные цели на радарах, что со старлинком, что без. Это, собственно, маркер, который летит", — пояснил Юрий Игнат.

Напомним, в Харькове полностью разрушили одну из ТЭЦ, которая питала значительную часть города электроэнергией и отоплением.

Всего этим утром 3 февраля под атакой оказалось восемь областей Украины. Есть жертвы и раненые, а также масштабные отключения электроэнергии и теплоснабжения.

российские войска обстрелы ПВО ракеты Воздушные Силы ВСУ крылатые ракеты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации