Игнат объяснил почему Х-22 сложно перехватывать и что нужно ПВО

Последствия российской атаки 3 февраля. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Россия в последнее время чаще применяет для массированных атак не типичные крылатые ракеты, а скоростные средства поражения, которые значительно сложнее перехватить. Речь идет о ракетах типа Х-22. Формально их относят к крылатым, однако они движутся по баллистической траектории: набирают высоту на десятки километров, летят с очень большой скоростью и заходят на цель сверху, как баллистика и противодействовать им пока способны только системы Patriot.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Ранок.LIVE".

"Конечно, такие ракеты стали применять сейчас чаще, взять даже статистику за месяц-два, мы видим, применение баллистики больше есть, и, в частности, вот таких типов, которые реже раньше встречались, потому что мы привыкли к "Калибрам", Х-101, "Искандерам" крылатым и баллистическим, а сейчас имеем и такие ракеты. Они, как видите, не перехватываются, вопрос в том, чтобы было достаточно средств, которые могут это делать, а это система Петриот. Ракеты — это тоже ключевое, что нужно. Не может комплекс работать, если он пустой или полупустой, о чем говорил тоже глава государства", — сказал Юрий Игнат.

Отдельно в эфире затронули тему российских дронов, которые могут быть снаряжены средствами спутниковой связи. Игнат отметил, что сразу после атаки делать выводы о таких технических деталях беспилотника невозможно, ведь нужно время на проверку и объективный контроль.

В то же время он добавил, что воздушные цели все равно четко фиксируются на радарах независимо от того, имеют ли они дополнительные каналы связи.

"Министр обороны, на самом деле, этим вопросом занимается. Поэтому, я думаю, что оттуда будем ожидать уже информацию. Мы же видим воздушные цели на радарах, что со старлинком, что без. Это, собственно, маркер, который летит", — пояснил Юрий Игнат.

Напомним, в Харькове полностью разрушили одну из ТЭЦ, которая питала значительную часть города электроэнергией и отоплением.

Всего этим утром 3 февраля под атакой оказалось восемь областей Украины. Есть жертвы и раненые, а также масштабные отключения электроэнергии и теплоснабжения.