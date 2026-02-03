Ігнат пояснив чому Х-22 складно перехоплювати та що потрібно ППО

Наслідки російської атаки 3 лютого. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Росія останнім часом частіше застосовує для масованих атак не типові крилаті ракети, а швидкісні засоби ураження, які значно складніше перехопити. Йдеться про ракети типу Х-22. Формально їх відносять до крилатих, однак вони рухаються за балістичною траєкторією: набирають висоту на десятки кілометрів, летять із дуже великою швидкістю і заходять на ціль зверху, як балістика і протидіяти їм поки що здатні лише системи Patriot.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Ранок.LIVE".

"Звісно, такі ракети стали застосовувати зараз частіше, взяти навіть статистику за місяць-два, ми бачимо, застосування балістики більше є, і, зокрема, от таких типів, які рідше раніше зустрічалися, бо ми звикли до "Калібрів", Х-101, "Іскандерів" крилатих та балістичних, а зараз маємо і такі ракети. Вони, як бачите, не перехоплюються, питання в тому, щоб було достатньо засобів, які можуть це робити, а це система Петріот. Ракети — це теж ключове, що потрібно. Не може комплекс працювати, якщо він порожній чи напівпорожній, про що говорив теж голова держави", — поснив Юрій Ігнат.

Окремо в ефірі порушили тему російських дронів, які можуть бути споряджені засобами супутникового зв'язку. Ігнат зазначив, що одразу після атаки робити висновки про такі технічні деталі безпілотника неможливо, адже потрібен час на перевірку та об'єктивний контроль.

Водночас він додав, що повітряні цілі все одно чітко фіксуються на радарах незалежно від того, чи мають вони додаткові канали зв'язку.

"Міністр оборони, насправді, цим питанням займається. Тому, я думаю, що звідти будемо очікувати вже інформацію. Ми ж бачимо повітряні цілі на радарах, що з старлінком, що без. Це, власне, маркер, який летить", — пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у Харкові повністю зруйнували одну з ТЕЦ, яка заживлювала значну частину міста електроенергією та опаленням.

Загалом цього ранку 3 лютого під атакою опинилося вісім областей України. Є жертви та поранені, а також масштабні відключення електроенергії та теплопостачання.