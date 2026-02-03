Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакує Україну по-новому — що помітили в Повітряних силах

Росія атакує Україну по-новому — що помітили в Повітряних силах

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:50
Ігнат пояснив чому Х-22 складно перехоплювати та що потрібно ППО
Наслідки російської атаки 3 лютого. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Росія останнім часом частіше застосовує для масованих атак не типові крилаті ракети, а швидкісні засоби ураження, які значно складніше перехопити. Йдеться про ракети типу Х-22. Формально їх відносять до крилатих, однак вони рухаються за балістичною траєкторією: набирають висоту на десятки кілометрів, летять із дуже великою швидкістю і заходять на ціль зверху, як балістика і протидіяти їм поки що здатні лише системи Patriot.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Росія почала по-іншому використовувати ракети для ударів по Україні

"Звісно, такі ракети стали застосовувати зараз частіше, взяти навіть статистику за місяць-два, ми бачимо, застосування балістики більше є, і, зокрема, от таких типів, які рідше раніше зустрічалися, бо ми звикли до "Калібрів", Х-101, "Іскандерів" крилатих та балістичних, а зараз маємо і такі ракети. Вони, як бачите, не перехоплюються, питання в тому, щоб було достатньо засобів, які можуть це робити, а це система Петріот. Ракети — це теж ключове, що потрібно. Не може комплекс працювати, якщо він порожній чи напівпорожній, про що говорив теж голова держави", — поснив Юрій Ігнат.

Окремо в ефірі порушили тему російських дронів, які можуть бути споряджені засобами супутникового зв'язку. Ігнат зазначив, що одразу після атаки робити висновки про такі технічні деталі безпілотника неможливо, адже потрібен час на перевірку та об'єктивний контроль.

Водночас він додав, що повітряні цілі все одно чітко фіксуються на радарах незалежно від того, чи мають вони додаткові канали зв'язку.

"Міністр оборони, насправді, цим питанням займається. Тому, я думаю, що звідти будемо очікувати вже інформацію. Ми ж бачимо повітряні цілі на радарах, що з старлінком, що без. Це, власне, маркер, який летить", — пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у Харкові повністю зруйнували одну з ТЕЦ, яка заживлювала значну частину міста електроенергією та опаленням.

Загалом цього ранку 3 лютого під атакою опинилося вісім областей України. Є жертви та поранені, а також масштабні відключення електроенергії та теплопостачання. 

російські війська обстріли ППО ракети Повітряні Сили ЗСУ крилаті ракети
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації