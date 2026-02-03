Удар по спальному району Запоріжжя 4 лютого — які наслідки

Росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя — є поранені
Дата публікації: 3 лютого 2026 18:22
Наслідки обстрілу. Фото: Суспільне
Ввечері 3 лютого росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя. Через атаку почалася пожежа, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На місці працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки обстрілу.
"Внаслідок ворожого удару двоє людей травмовано", — зазначив Федоров.
Новина доповнюється...
