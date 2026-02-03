Удар по спальному району Запоріжжя 4 лютого — які наслідки

Наслідки обстрілу. Фото: Суспільне

Ввечері 3 лютого росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя. Через атаку почалася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки удару по Запоріжжю 4 лютого

На місці працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки обстрілу.

"Внаслідок ворожого удару двоє людей травмовано", — зазначив Федоров.

