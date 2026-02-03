РФ атаковала дроном энергетиков в Донецкой области — что известно

Работник ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российская армия атаковала дроном украинских энергетиков во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Донецкой области. Вражеский беспилотник попал вблизи служебной техники бригады.

Об этом сообщили в компании ДТЭК во вторник, 3 февраля.

Армия РФ атаковала бригаду энергетиков

Инцидент произошел утром, когда работники возвращались на базу после выполнения работ по замене опоры электросети. Вблизи служебного трактора взорвался вражеский беспилотник.

В результате атаки водитель бригады получил ранения — его госпитализировали. Обстрелом также была повреждена служебная техника.

"Мы на постоянной связи с коллегой и оказываем всю необходимую помощь. Техника повреждена, но работы не останавливаются. Несмотря на опасность, энергетики продолжают 24/7 ликвидировать последствия обстрелов", — сообщили в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 3 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике Украины. В результате обстрелов без теплоснабжения остались тысячи украинцев.

Во время атаки армия РФ нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК.