РФ атаковала дроном энергетиков в Донецкой области — что известно

Российский дрон атаковал энергетиков на Донетчине — есть раненый
Российская армия атаковала дроном украинских энергетиков во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Донецкой области. Вражеский беспилотник попал вблизи служебной техники бригады.
Об этом сообщили в компании ДТЭК во вторник, 3 февраля.
Армия РФ атаковала бригаду энергетиков
Инцидент произошел утром, когда работники возвращались на базу после выполнения работ по замене опоры электросети. Вблизи служебного трактора взорвался вражеский беспилотник.
В результате атаки водитель бригады получил ранения — его госпитализировали. Обстрелом также была повреждена служебная техника.
"Мы на постоянной связи с коллегой и оказываем всю необходимую помощь. Техника повреждена, но работы не останавливаются. Несмотря на опасность, энергетики продолжают 24/7 ликвидировать последствия обстрелов", — сообщили в ДТЭК.
Напомним, в ночь на 3 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике Украины. В результате обстрелов без теплоснабжения остались тысячи украинцев.
Во время атаки армия РФ нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК.
