РФ атакувала дроном енергетиків на Донеччині — що відомо

Працівник ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російська армія атакувала дроном українських енергетиків під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на Донеччині. Ворожий безпілотник влучив поблизу службової техніки бригади.

Про це повідомили у компанії ДТЕК у вівторок, 3 лютого.

Реклама

Читайте також:

Армія РФ атакувала бригаду енергетиків

Інцидент стався вранці, коли працівники поверталися на базу після виконання робіт із заміни опори електромережі.Поблизу службового трактора вибухнув ворожий безпілотник.

У результаті атаки водій бригади зазнав поранення — його госпіталізували. Обстрілом також було пошкоджено службову техніку.

"Ми на постійному зв'язку з колегою та надаємо всю необхідну допомогу. Техніку пошкоджено, але роботи не зупиняються. Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів", — повідомили у ДТЕК.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 3 лютого російська армія завдала комбінованого удару по енергетиці України. Внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися тисячі українців.

Під час атаки армія РФ завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК.