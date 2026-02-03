РФ атакувала дроном енергетиків на Донеччині — що відомо

Російський дрон атакував енергетиків на Донеччині — є поранений
Російська армія атакувала дроном українських енергетиків під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на Донеччині. Ворожий безпілотник влучив поблизу службової техніки бригади.
Про це повідомили у компанії ДТЕК у вівторок, 3 лютого.
Армія РФ атакувала бригаду енергетиків
Інцидент стався вранці, коли працівники поверталися на базу після виконання робіт із заміни опори електромережі.Поблизу службового трактора вибухнув ворожий безпілотник.
У результаті атаки водій бригади зазнав поранення — його госпіталізували. Обстрілом також було пошкоджено службову техніку.
"Ми на постійному зв'язку з колегою та надаємо всю необхідну допомогу. Техніку пошкоджено, але роботи не зупиняються. Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів", — повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, в ніч проти 3 лютого російська армія завдала комбінованого удару по енергетиці України. Внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися тисячі українців.
Під час атаки армія РФ завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК.
