Головна Новини дня Смертельна атака РФ на Сумщину — в поліції показали наслідки

Смертельна атака РФ на Сумщину — в поліції показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 08:35
Росіяни атакували Сумщину — є загиблий та поранені
Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Протягом доби російські війська обстріляли більш ніж 30 населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, також є поранені.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України у Telegram у середу, 4 лютого.

Атака РФ на Сумщину 4 лютого
Руйнування внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Нацполіція

Атака РФ на Сумщину — які наслідки

За минулу добу окупанти з різних видів озброєння обстріляли 32 населені пункти Сумської області.

Унаслідок ворожих атак загинув 40-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення.

Наслідки атаки РФ на Сумщину
Пошкоджений автомобіль внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 13 приватних домоволодінь, 7 автомобілів, господарчі споруди, магазин, ліцей та будівля гуртожитку.

Зазначимо, що сьогодні вранці о 08:24 на Сумщині введено графіки аварійних відключень в повному обсязі — для всіх 10 черг споживачів.

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 3 лютого, окупанти атакували спальний район Запоріжжя — є постраждалі.

Також 3 лютого росіяни дроном атакували українських енергетиків на Донеччині — водій бригади зазнав поранення.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
