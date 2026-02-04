Росіяни атакували Дніпропетровщину 4 лютого — є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 4 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Руйнування та пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — є загиблі серед цивільних

Сьогодні вночі, 4 лютого, російські війська атакували безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Крім того, виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні будинки, ще один — знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

Під ударом була і Нікопольщина — сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Горить будинок внаслідок обстрілу РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Під час атаки окупанти застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура та лінія електропередач.

Зазначимо, що цієї ночі російські війська випустили по території України більш ніж 100 безпілотників.

Під час ворожого обстрілу Сумської області загинув чоловік, також є поранені.