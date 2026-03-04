Відео
Головна Новини дня Росія била по Херсонщині — поранені 15 людей, серед них діти

Дата публікації: 4 березня 2026 08:37
Російські обстріли Херсонщини — які наслідки за добу
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Херсон

За добу з ранку 3 березня до ранку 4 березня 2026 року під російськими атаками дронів, авіації та артилерії опинилися десятки населених пунктів Херсонщини та Херсон. За офіційною інформацією, поранення дістали 15 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Херсонщині

Росія застосувала по Херсонщині дрони, артилерію та авіаудари. За добу під атаками перебували: Антонівка, Садове, Кізомис, Комишани, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Дніпровське, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, а також місто Херсон.

Російські військові атакували критичну та соціальну інфраструктуру. Окрім того, руйнування є й у житлових кварталах. Відомо, що було пошкоджено сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. 

Зазначимо, що цієї ночі потужні вибухи лунали також в Сумській області, де загинув чоловік.

Окрім того, російські ударні дрони атакували Дніпро. В місті було чутно вночі гучні вибухи.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
