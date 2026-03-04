Россия атаковала Херсон дронами и артиллерией — что известно

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Херсон

Херсон и другие населенные пункты области в течение последних 24 часов подверглись российским ударам дронов, авиации и артиллерии. Власти сообщили о разрушении жилья и инфраструктуры, а также о 15 раненых, среди которых есть двое детей.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия российских атак по Херсонской области

Россия применила по Херсонщине дроны, артиллерию и авиаудары. За сутки под атаками находились: Антоновка, Садовое, Кизомыс, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Чернобаевка, Днепровское, Молодежное, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Дар'Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Дудчаны, Новорайск, Бургунка, Веселое, Змиевка, Ивановка, Никольское, Михайловка, Монастырское, Ольговка, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк, а также город Херсон.

Российские военные атаковали критическую и социальную инфраструктуру. Кроме того, разрушения есть и в жилых кварталах. Известно, что было повреждено семь многоэтажек и семь частных домов.

Отметим, что этой ночью мощные взрывы раздавались также в Сумской области, где погиб человек.

Кроме того, российские ударные дроны атаковали Днепр. В городе было слышно ночью громкие взрывы.