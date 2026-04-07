Третья атака за год: РФ атаковала склады снеков в Павлограде

Третья атака за год: РФ атаковала склады снеков в Павлограде

Дата публикации 7 апреля 2026 16:08
Последствия удара по складам Star Brands. Фото: facebook/StarBrandsofficial

Российские войска в ночь на 7 апреля нанесли удар по складам продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области. Враг атаковал ударными дронами. За этот год это уже третья атака РФ на компанию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в пресс-службе Star Brands.

Удар по складам Star Brands в Павлограде

В пресс-службе рассказали, что попадания дронов случились около 02:20. По складу Star Brands попали два вражеских "шахеда". Всего в районе было пять БпЛА из которых три были сбиты.

Обстріл Павлограда 7 квітня
Последствия обстрела Павлограда. Фото: facebook/StarBrandsofficial
Атака на Павлоград 7 квітня
Повреждения склада после обстрелов Палограда. Фото: facebook/StarBrandsofficial

"В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден. Но главное - наши люди живы. Эта ночь могла стать трагической, если бы не профессионализм ГСЧС и подготовка нашей команды, находившейся в укрытии во время тревоги. Спасатели сделали все возможное, эвакуировали сотрудников и начали тушение пожара. Сейчас состояние сотрудников удовлетворительное, они в безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пожар уже ликвидировали. По предварительной информации, пострадало около 5,5 тыс кв.м территории складского комплекса. Также ведется оценка материального ущерба потери сырья и готовой продукции, хранившихся на складе.

Читайте также:

"Мы бесконечно благодарны спасателям за мужество и спасенные жизни. Материальные потери — это вызов, но люди — наш главный приоритет. Сейчас наша логистическая команда работает в экстренном режиме: мы внедряем план перемаршрутизации доставок, чтобы наши партнеры и клиенты получили заказы вовремя", — комментирует руководство Snack Production.

Отметим, что это уже третья атака РФ на компанию. Впервые враг ударил в главный склад готовой продукции компании в Синельниковском районе Днепропетровской области в апреле 2025 года.

Уже в ноябре 2025 года россияне атаковали складской комплекс в Павлограде, что привело к потере 11 000 кв. метров площадей.

Как сообщает Новини.LIVE, 7 апреля россияне дважды за день атаковали рейсовые автобусы в Днепропетровской области. Впервые враг ударил по маршрутке в Никополе, а второй раз обстрелял автобус в Никопольском районе.

Кроме того, армия РФ массированно обстреляла Херсон. Сегодня оккупанты непрерывно били по Корабельному району города в течение почти полчаса. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

обстрелы война в Украине Павлоград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
