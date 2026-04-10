Росіяни атакували багатоповерхівку у Сумах: зайнялась пожежа
У п'ятницю ввечері, 10 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували Суми. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Внаслідок удару є постраждалі, серед них — діти.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Пошкоджень зазнав нижній поверх. Зайнялась пожежа. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюється.
"Ворог прицільно бʼє по житлових будинках мирних мешканців Сум. Знову влучання в центральній частині Сум, в багатоповерхівку — нижній поверх. Сталося загоряння. Є потерпілі, в тому числі й діти. Травмованим надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється. Триває евакуація мешканців...", — поінформував глава МВА.
Новина доповнюється...
