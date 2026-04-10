Головна Новини дня Росіяни атакували багатоповерхівку у Сумах: зайнялась пожежа

Росіяни атакували багатоповерхівку у Сумах: зайнялась пожежа

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 22:52
Росіяни атакували багатоповерхівку у Сумах: зайнялась пожежа
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Сумська МВА

У п'ятницю ввечері, 10 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували Суми. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Внаслідок удару є постраждалі, серед них — діти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Росіяни атакували Суми 10 квітня
Руйнування внаслідок влучання ворожого БпЛА. Фото: Сумська МВА

Росіяни влучили у багатоповерхівку в Сумах: є поранені

Сьогодні пізно ввечері, 10 квітня, російські війська дронами атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, серед них — діти.

Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Пошкоджень зазнав нижній поверх. Зайнялась пожежа. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки РФ на Суми 10 квітня
Пожежа після влучання дрона РФ у багатоповерхівку. Фото: Сумська ОВА

"Ворог прицільно бʼє по житлових будинках мирних мешканців Сум. Знову влучання в центральній частині Сум, в багатоповерхівку — нижній поверх. Сталося загоряння. Є потерпілі, в тому числі й діти. Травмованим надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється. Триває евакуація мешканців...", — поінформував глава МВА.

Скриншот повідомлення начальника Сумської ОВА/Telegram
Скриншот повідомлення очільника МВА Сергія Кривошеєнка/Telegram

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
