На Сумщині померла шестирічна дівчинка, яку поранила Росія
На Шосткинщині у Сумській області померла шестирічна дівчинка, яку важко поранили російські окупанти під час обстрілу 30 березня. Внаслідок атаки загарбників батьки втратили двох дітей. Травми виявилися несумісними з життям.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.
Смерть дитини на Сумщині внаслідок російського обстрілу
"На жаль, у лікарні померла 6-річна дівчинка, яка була важко поранена внаслідок російського удару на Шосткинщині", — зазначив Григоров.
За його словами, лікарі боролися за життя дитини, але отримані травми виявилися несумісними із життям.
"Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару. Щирі співчуття родині", — додав начальник Сумської ОВА.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олега Григорова, 30 березня російські окупанти атакували Сумщину двома керованими авіабомбами. Внаслідок ударів поранення отримали 13 людей.
А у ніч проти 31 березня ворог атакував Україну ударними дронами різних типів. Загалом окупанти запускали 289 безпілотників. Сили ППО ліквідували 267 дронів, але є також і влучання.
Крім того, сьогодні противник вдарив по Запорізькій області та поранив двох людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю та приватний будинок.
