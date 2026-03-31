Головна Новини дня На Сумщині померла шестирічна дівчинка, яку поранила Росія

На Сумщині померла шестирічна дівчинка, яку поранила Росія

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 22:27
Na Shumщині померла шестирічна дівчинка, яку поранила Росія
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: t.me/hryhorov_oleg

На Шосткинщині у Сумській області померла шестирічна дівчинка, яку важко поранили російські окупанти під час обстрілу 30 березня. Внаслідок атаки загарбників батьки втратили двох дітей. Травми виявилися несумісними з життям.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Смерть дитини на Сумщині внаслідок російського обстрілу

"На жаль, у лікарні померла 6-річна дівчинка, яка була важко поранена внаслідок російського удару на Шосткинщині", — зазначив Григоров.

За його словами, лікарі боролися за життя дитини, але отримані травми виявилися несумісними із життям.

"Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару. Щирі співчуття родині", — додав начальник Сумської ОВА.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олега Григорова, 30 березня російські окупанти атакували Сумщину двома керованими авіабомбами. Внаслідок ударів поранення отримали 13 людей. 

А у ніч проти 31 березня ворог атакував Україну ударними дронами різних типів. Загалом окупанти запускали 289 безпілотників. Сили ППО ліквідували 267 дронів, але є також і влучання.

Крім того, сьогодні противник вдарив по Запорізькій області та поранив двох людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю та приватний будинок.

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
