Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росія атакувала Запорізьку область та поранила двох людей

Росія атакувала Запорізьку область та поранила двох людей

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 18:57
Росія атакувала Запорізьку область та поранила двох людей
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 31 березня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Крім того, удари загарбників призвели до руйнувань.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запорізької області

Один з російських ударів завдано по Пологівському району. Внаслідок атаки пошкоджено господарчу будівлю. Поранення отримав 72-річний чоловік.

"Ще один удар було завдано по Запорізькому району. Внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок", — зазначив Федоров.

Внаслідок обстрілу поранено 59-річну жінку.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Російські обстріли України — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 31 березня російські окупанти атакували Україну. Противник запустив 289 ударних дронів. Сили ППО збили 267 ворожих безпілотників.

А 30 березня російські загарбники вдарили по Сумській області керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу поранення отримали 13 людей. Пошкоджень зазнали щонайменше 15 житлових будинків і автомобілі.

Крім того, 30 березня ворог завдав удару по Полтавському району. Окупанти вбили одну людини та трьох поранили. Крім того, постраждав багатоквартирний будинок.

війна Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації