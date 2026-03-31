Росія атакувала Запорізьку область та поранила двох людей

Російські окупанти у вівторок, 31 березня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Крім того, удари загарбників призвели до руйнувань.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запорізької області

Один з російських ударів завдано по Пологівському району. Внаслідок атаки пошкоджено господарчу будівлю. Поранення отримав 72-річний чоловік.

"Ще один удар було завдано по Запорізькому району. Внаслідок атаки частково зруйновано приватний будинок", — зазначив Федоров.

Внаслідок обстрілу поранено 59-річну жінку.

Російські обстріли України — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 31 березня російські окупанти атакували Україну. Противник запустив 289 ударних дронів. Сили ППО збили 267 ворожих безпілотників.

А 30 березня російські загарбники вдарили по Сумській області керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу поранення отримали 13 людей. Пошкоджень зазнали щонайменше 15 житлових будинків і автомобілі.

Крім того, 30 березня ворог завдав удару по Полтавському району. Окупанти вбили одну людини та трьох поранили. Крім того, постраждав багатоквартирний будинок.