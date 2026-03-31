Главная Новости дня Россия атаковала Запорожскую область и ранила двух человек

Россия атаковала Запорожскую область и ранила двух человек

Дата публикации 31 марта 2026 18:57
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 31 марта, атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов ранения получили два человека. Кроме того, удары захватчиков привели к разрушениям.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожской области

Один из российских ударов нанесен по Пологовскому району. В результате атаки повреждено хозяйственное здание. Ранения получил 72-летний мужчина.

"Еще один удар был нанесен по Запорожскому району. В результате атаки частично разрушен частный дом", — отметил Федоров.

В результате обстрела ранена 59-летняя женщина.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Украину. Противник запустил 289 ударных дронов. Силы ПВО сбили 267 вражеских беспилотников.

А 30 марта российские захватчики ударили по Сумской области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела ранения получили 13 человек. Повреждения получили по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили.

Кроме того, 30 марта враг нанес удар по Полтавскому району. Оккупанты убили одного человека и троих ранили. Кроме того, пострадал многоквартирный дом.

война Запорожская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
