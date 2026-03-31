Главная Новости дня Количество раненых на Сумщине возросло: среди них маленькая девочка

Количество раненых на Сумщине возросло: среди них маленькая девочка

Дата публикации 31 марта 2026 03:14
Разрушения после обстрела Глуховской громады Сумской области. Фото: Олег Григоров

В понедельник, 30 марта, россияне атаковали Глуховскую громаду Сумской области двумя управляемыми авиабомбами. Оба попадания произошли в соседних местах, в жилом секторе. Пострадали 13 человек.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Количество пострадавших в результате удара по Глуховской громаде Сумщины 30 марта 2026 года возросло до 13 человек
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Глуховской громады 30 марта

Самой маленькой пострадавшей шесть лет. В момент атаки девочка находилась дома вместе с отцом.

У потерпевших травмы различной тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах.

Получили повреждения по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили. Пострадавшим оказывают помощь.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что 30 марта россияне обстреляли Сумскую область. Под ударом оказалась Глуховская громада. Пострадали более десятка человек.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича писал, что вечером 30 марта РФ нанесла удар по Полтавскому району. Один человек погиб, еще трое — пострадали. Среди травмированных 11-летний мальчик.

Сумская область обстрелы пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
