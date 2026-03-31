Количество раненых на Сумщине возросло: среди них маленькая девочка

Разрушения после обстрела Глуховской громады Сумской области. Фото: Олег Григоров

В понедельник, 30 марта, россияне атаковали Глуховскую громаду Сумской области двумя управляемыми авиабомбами. Оба попадания произошли в соседних местах, в жилом секторе. Пострадали 13 человек.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Глуховской громады 30 марта

Самой маленькой пострадавшей шесть лет. В момент атаки девочка находилась дома вместе с отцом.

У потерпевших травмы различной тяжести. Восемь пострадавших остаются в больницах.

Получили повреждения по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили. Пострадавшим оказывают помощь.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича писал, что вечером 30 марта РФ нанесла удар по Полтавскому району. Один человек погиб, еще трое — пострадали. Среди травмированных 11-летний мальчик.