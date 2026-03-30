В Полтавском районе обломки БпЛА упали на дом: есть пострадавший

Поздно вечером в понедельник, 30 марта, РФ нанесла дроновый удар по Полтавскому району. Зафиксировали падение обломков. Получил повреждения многоквартирный дом.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Полтавского районе вечером 30 марта

По предварительной информации, травмировался один человек. Данные еще уточняют.

